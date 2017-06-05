Роберт Мак: "С появлением Манчини, мы должны будем адаптироваться под его стиль"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак заявил, что команда должна будет перестроиться под тренерский стиль нового наставника петербургского клуба Роберто Манчини. 26-летний Мак в этом сезоне провел 27 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

– Я рад играть за "Зенит", хотя вторая половина сезона для меня получилась не идеальной, – цитирует Metrosport Мака. – Я усердно работал под руководством Луческу, много тренировался и боролся за место в госновном составе. Теперь, с появлением Манчини, мы должны будем адаптироваться под его стиль, к новым людям. У меня контракт еще на три года.