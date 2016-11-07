Роберт Мак: "Отставание от "Спартака"? Еще много матчей впереди"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак после поражения от "Терека" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил, что вся борьба в премьер-лиге еще впереди. По его словам, оставание от "Спартака" не критично.

– Мы хорошо начали встречу с "Тереком". Вышли вперед и в целом контролировали ситуацию на поле. Однако потом в течение 10 минут мы поплатились за нашу небрежность, – цитирует Мака robertmak.sk. – После перерыва хотели изменить ситуацию, однако нам не суждено было забить. Попали в штангу, упустили еще пару возможностей. Рад, что мне удалось забить, но сожалею, что не удалось победить. Очень расстроен. Однако я рад, что тренер доверяет мне. Я делаю все, чтобы доказать, что я не зря играю за "Зенит". Мы проиграли первую игру в сезоне. Теперь отстаем от "Спартака" на три очка. Но мы продолжим двигаться вперед. Конец чемпионата еще не скоро. Еще очень много матчей.