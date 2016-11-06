Роберт Мак: "Надеюсь, моя игра устраивает Луческу"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак, в минувшем сезоне выступавший за ПАОК, подчеркнул, что переход в петербуржский клуб - большой шаг для него. Хавбек надеется, что главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу доволен его игрой. За "Зенит" словак провел 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

- "Зенит" - успешный клуб, который ставит высокие цели в чемпионате и еврокубках. У команды хороший подбор игроков и очень сильный тренер, - приводит слова Мака официальный сайт ФИФА. - Для меня это серьезный шаг вперед после ПАОКа. Стараюсь помочь команде всем, чем могу, - особенно голами и результативными передачами. Мы хорошо стартовали и в чемпионате, и в Лиге Европы - хочется продолжить успешную серию в этих двух турнирах.

Разница между Грецией и Россией достаточно большая, и Мистер (Мирча Луческу. - Прим. "СЭ") хотел дать мне достаточно времени на адаптацию. Когда я был готов играть на сто процентов, он стал меня выпускать. Надеюсь, моя игра его устраивает. Считаю, что способен приносить пользу "Зениту", и надеюсь достичь в этом клубе серьезных успехов.