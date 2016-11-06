Роберт Мак: "Лимит на легионеров усложняет мою задачу"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак подчеркнул, что не сразу согласился на переход в петербургский клуб из-за лимита на легионеров. По его словам, это дополнительно усложняет его задачу.

- Шатов и Кокорин - сильные футболисты. Мою задачу дополнительно усложняет то, что в чемпионате России на поле может быть не больше шести иностранцев, - приводит официальный сайт ФИФА слова Мака. - Поэтому я не сразу согласился, но, тщательно все обдумав, решил, что мне по силам играть за "Зенит", а не сидеть в запасе. Конкуренция очень серьезная, но я этого и хотел. Стараюсь на каждой тренировке доказывать, что достоин места в стартовом составе.

Пока рано об этом говорить (о победе в Лиге Европы. - Прим. "СЭ"). Сначала надо было выйти из группы - это мы себе уже гарантировали. Двигаемся от игры к игре. Когда будет жеребьевка плей-офф, посмотрим, какой достанется соперник. Не буду говорить, что мы выиграем Лигу Европы - скажу, что постараемся пройти как можно дальше.