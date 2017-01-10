Роберт Мак: "Главная задача "Зенита" - выиграть чемпионат России"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак отметил в интервью пресс-службе клуба, что главная задача команды на сезон – завоевание чемпионства. Также он рассчитывает на выход в финал в Лиге Европы.

– "Зенит" покинул Витсель, и в то же время в команде появилось несколько новых игроков. Изменится ли стиль команды теперь?

– Не знаю, что изменится. Появление новичков – это решение главного тренера. О каких-то изменениях можно говорить только тогда, когда начнутся тренировки и продолжится сезон. Витсель был очень важным футболистом, но он покинул команду и у нас теперь есть новые футболисты. Думаю, все будет в порядке.

– Какие цели ставите перед собой? Выиграть и чемпионат России, и Лигу Европы?

– Думаю, будет непросто, но наша главная задача – стать чемпионами страны. В Лиге Европы мы должны пройти как можно дальше. Выиграть оба турнира будет очень сложно, но мы должны показать свои лучшие качества в каждом турнире. В любом случае, будем двигаться от игры к игре, ставя перед собой задачу победить в каждой.

– Что думаете об "Андерлехте", следующем сопернике в Лиге Европы?

– Это самая сильная команда Бельгии, и нам придется непросто. Мы должны показать свои лучшие качества, чтобы выиграть оба матча и пройти в следующий этап. Впереди – месяц подготовки, и мы должны будем усердно поработать на сборах. В Лиге Европы может произойти все, что угодно, – в плей-офф шансы каждой команды 50 на 50, но мы хотим попасть в финал.