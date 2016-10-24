Роберт Евдокимов: "Показали достойный футбол, но очки за это не дают"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов признался, что, несмотря на поражение, поблагодарил своих футболистов за игру против "Зенита". По словам специалиста, команда показала, что умеет играть в футбол, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Понятно, что фаворитом в матче был "Зенит", - подчеркнул Евдокимов. - Понятен уровень их футболистов и тренеров, но мы дали сегодня бой, особенно во втором тайме. Показали, что умеем играть в футбол. Я поблагодарил команду за самоотдачу и самоотверженность, за кусочки игры в первом тайме и игру во втором. Мне пишут, что мы показали достойный футбол, но очки за это не дают. Мне такое не очень нравится.

– С каким настроением ехали в Петербург. Хотели побеждать?

– Ехали сюда с хорошим настроением. Раньше мы въезжали на "Петровский" и проезжали мимо главной арены – в сторону искусственного поля, где играли с питерским "Динамо", "Петротрестом", "Зенитом-2". Сегодня заехали в ту самую раздевалку где раньше находились великие игроки и тренеры. Терять нам было нечего. На нас ничего не давить. Мы просто играем в премьер-лиге и стараемся показать себя. Да мы хотим добиваться результата, хотим выигрывать, но не всегда это получается. Радует, что обстановка у нас в команде и в клубе очень хорошая. Нет какого-то давления со стороны руководства. Нет собраний и чисток. Все только положительное, хорошие эмоции. Нас поддерживают, в нас верят. Мы будем делать все возможное, чтобы вылезти со дна таблицы. В начале сезона мы почти не уступали соперникам по игре. Наверное, стали лидерами по попаданию в штанги и перекладины. Сейчас прибавляем от матча к матчу. Как бы ни было тяжело, мы на правильном пути.

