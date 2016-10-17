10:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Оренбург" был близок к победам в нескольких матчах, но добился ее только сейчас"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов остался доволен игрой своей команды в матче 10-го тура чемпионата России против "Томи" (3:1). Также он отдал должное сопернику.

– Мы были близки к победам в нескольких матчах по ходу сезона, но добились ее только в этом туре, – цитирует пресс-служба клуба Евдокимова. – Что касается игры, то она была интересной. "Оренбургу" противостоял соперник с очень хорошим составом и опытным тренером. Мы имели много моментов, но во втором тайме позволили "Томи" угрожать нашим воротам. Считаю, что "Оренбург" должен такие игры уверенно доводить до победы.

Дополнительная информация

http://fcgazovik.ru/content/blogcategory/1/101/

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