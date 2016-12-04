Ринат Билялетдинов: "Зениту" нужно разозлиться"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов после матча 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом" (0:0) отметил, что питерцам необходимо разозлиться. По словам наставника, порой подопечные Мирчи Луческу чрезмерно уверены в своих силах.

– Геннадий Орлов считает, что самый содержательный футбол в российском чемпионате сейчас показывает "Ростов". А вы как думаете?

– Трудно не согласиться. Схему с тремя центральными защитниками "Ростов" использует максимально эффективно – в том числе за счет подвижности двух форвардов, которые при потере мяча сразу вступают в отбор. Командная игра выстроена четко, все маневры отработаны, перестроения в обороне отлажены безупречно. Теперь так пробуют играть "Уфа" и "Оренбург". Правда, для этой тактики нужен соответствующий подбор футболистов. Ведь в "Ростове" требования на поле едины для всех – от 35-летнего Калачева до юного Азмуна.

– В чем сегодня главная проблема "Зениту"?

– Ребятам нужно разозлиться! Осенью команда вроде поймала игру, смотрелась солидно, с любым соперником уверенно контролировала мяч. Но потом вдруг что-то сломалось. Порой "Зенит" играет слишком спокойно и академично, всем видом показывая, что уверен в победе. Не реализовали момент – ерунда, забьем в следующей атаке. Такой настрой оборачивается потерями очков на ровном месте. Как в Махачкале и Краснодаре, хотя эти матчи "Зенит" должен был выигрывать. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Билялетдинова