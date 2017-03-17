Ринат Билялетдинов: "Будут те, кто будут кричать в адрес Самедова гадости"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов в преддверии матча 20-го тура против "Спартака" заявил, что не исключает проявление негативной реакции болельщиков железнодорожников в адрес Александра Самедова, ставшего игроком красно-белых в зимнее трансферное окно.

– От отдельных выкриков никто не застрахован – будут те, кто будут кричать в адрес Самедова гадости, такой уж менталитет, однако основная масса нормально отнесется к игроку, – приводит ТАСС слова Билялетдинова. – Мне кажется все нормально воспримут, главное – не перейти грани. Самедов ни один год отдал "Локомотиву" и работал качественно, как и во всех предыдущих командах. Какие-то эмоции могут возобладать, но это у отдельных людей, надеюсь, что в массе этого не будет.