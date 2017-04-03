РФС ждет отчета об устранении замечаний на новом стадионе в Санкт-Петербурге

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что решение по допуску стадиона в Санкт-Петербурге к матчам премьер-лиги будет принято в конце этой недели или на следующей. По его словам, РФС ждет документы, подтверждающие устранение замечаний, касающихся арены.
Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабре 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира завершены. Первый матч на стадионе планируется провести 23 апреля - это будет игра 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом".
- Инспекция РФС была на новом стадионе в Санкт-Петербурге месяц назад, был определен ряд замечаний, которые необходимо устранить, - цитирует ТАСС Летина. - Нам должны прислать отчет об устранении замечаний, в том числе содержащий фотографии и документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и его соответствие требованиям безопасности. Решение о том, допускать ли стадион до матчей чемпионата или нет, примем где-то через неделю - возможно, оно будет и в конце этой недели.
zux34
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12:28
ny neru
merniloskut сам недолюбливаю московский Газпром, вот только при чём он здесь? Спортивно Концертный комплекс строился на деньги петербуржцев, большую часть работ проводила московская компания которая была изгнана из-за раздувания бюджета и затягивания сроков, т.е. ни Зенит, ни Газпром никакого отношения к данному объекту до сих пор не имели. В будущем скорее всего возможна аренда, но это в будущем, тогда и спросим, наверное. Никого не хотел обидеть, моё мнение возможно ошибочное.
12:24
serenky25
А что? Не перевели еще?
12:01
merniloskut
Всё, за что берётся газпрём, - саморазрушается!
11:44