РФС ждет отчета об устранении замечаний на новом стадионе в Санкт-Петербурге

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что решение по допуску стадиона в Санкт-Петербурге к матчам премьер-лиги будет принято в конце этой недели или на следующей. По его словам, РФС ждет документы, подтверждающие устранение замечаний, касающихся арены.

Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было получено в конце декабре 2016 года. 31 марта было объявлено, что работы по адаптации арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира завершены. Первый матч на стадионе планируется провести 23 апреля - это будет игра 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом".

- Инспекция РФС была на новом стадионе в Санкт-Петербурге месяц назад, был определен ряд замечаний, которые необходимо устранить, - цитирует ТАСС Летина. - Нам должны прислать отчет об устранении замечаний, в том числе содержащий фотографии и документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию и его соответствие требованиям безопасности. Решение о том, допускать ли стадион до матчей чемпионата или нет, примем где-то через неделю - возможно, оно будет и в конце этой недели.