11:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

РФС выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Казаченка

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РФС выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста "Зенита" Владимира Казаченка. Специалист, который возглавлял академию питерцев, умер в воскресенье на 65-м году жизни.

"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича Казаченка", – говорится на сайте РФС.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86156.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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parafraz

Жаль. Соболезную. Лично я запомнил Казаченка по играм за московское "Динамо", особенно в играх с "Аустрией" и "Нантом"... Особо сочувствую Кержакову, понимая что он был для него вторым отцом...

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