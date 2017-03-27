РФС выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Казаченка

РФС выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста "Зенита" Владимира Казаченка. Специалист, который возглавлял академию питерцев, умер в воскресенье на 65-м году жизни.

"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича Казаченка", – говорится на сайте РФС.