РФС выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Казаченка

РФС выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста "Зенита" Владимира Казаченка. Специалист, который возглавлял академию питерцев, умер в воскресенье на 65-м году жизни.
"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Александровича Казаченка", – говорится на сайте РФС.
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Жаль. Соболезную. Лично я запомнил Казаченка по играм за московское "Динамо", особенно в играх с "Аустрией" и "Нантом"... Особо сочувствую Кержакову, понимая что он был для него вторым отцом...
11:47