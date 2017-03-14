РФС утвердил мировое соглашение "Зенита" и "Ростова" по Ярошенко

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) утвердила мировое соглашение между "Зенитом" и "Ростовом" по делу о выплате компенсации за подготовку футболиста Валерия Ярошенко и прекратила производство по заявлению "Зенита" в отношении "Ростова" о выплате компенсации за подготовку игрока.

"Утвердить мировое соглашение от 13 февраля 2017 года, заключённое между АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург и ОАО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону по делу по заявлению АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург в отношении ОАО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону о выплате компенсации за подготовку футболиста Ярошенко В.А. Прекратить производство по заявлению АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург в отношении ОАО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону о выплате компенсации за подготовку футболиста Ярошенко В.А. на основании подпункта "л" пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров", – говорится в решении.