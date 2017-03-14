13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

РФС утвердил мировое соглашение "Зенита" и "Ростова" по Ярошенко

0
0
0
0
1

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) утвердила мировое соглашение между "Зенитом" и "Ростовом" по делу о выплате компенсации за подготовку футболиста Валерия Ярошенко и прекратила производство по заявлению "Зенита" в отношении "Ростова" о выплате компенсации за подготовку игрока.

"Утвердить мировое соглашение от 13 февраля 2017 года, заключённое между АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург и ОАО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону по делу по заявлению АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург в отношении ОАО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону о выплате компенсации за подготовку футболиста Ярошенко В.А. Прекратить производство по заявлению АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург в отношении ОАО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону о выплате компенсации за подготовку футболиста Ярошенко В.А. на основании подпункта "л" пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров", – говорится в решении.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86021.html

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

engaer

На нового Халка денег не хватает? Или хотят отжать часть денег за ЛЧ, в которой сами еще долго не появятся?=) Ох, Зенит-Зенит. Тебя так все любили за бойцовский характер, пока ты с Газпромом не связался...

14:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ