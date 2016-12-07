РФС: Левников неправильно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Крыльями"

Контрольно-квалификационная комиссия РФС назвала ошибочным решение судьи Кирилла Левникова назначить пенальти в матче 16-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". 11-метровый удар был назначен при счете 0:0 в ворота красно-белых на 17-й минуте встречи, Йоан Молло его реализовал.
- Вердикт комиссии: судья ошибочно назначил пенальти. Нарушения правил именно в пределах штрафной площади не было, - цитирует ТАСС представителя РФС Леонида Калошина.
Также Калошин добавил, что комиссия сочла ошибочным назначение пенальти арбитром Сергеем Карасевым в другом матче 16-го тура между "Анжи" и "Амкаром" (3:1).
fgh45yrj
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15:18
Тони Старк
Я кладу на московский "Cпартак"!
15:18
Тони Старк
И отдельно с большим наслаждением Я кладу на московский "Cпартак"!
15:17
Тони Старк
Нищ, дрищ, живу с мамкой Всех мразот из своего свинарника вспомнил?)))Свинопетух твой год настал)
15:16
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Тони Старк, сплюнь спермач, выродок
15:16
Тони Старк
Пусть мелодия мчится как птица, Пусть напомнит её перебор, Что кладу я на вашу столицу Вот такой, вот таёжный прибор На вокзалы кладу и аллеи, На МОСфильм, МОСконцерт и МОСгаз, На Лужкова с его юбилеем я кладу 850 раз, На убогие ваши сужденья, На бесстыдный столичный бардак, И отдельно с большим наслаждением Я кладу на московский "Cпартак"! Не понять вам живущим в квартирах: Пидорасам, студентам, жидам Красоты настоящего мира, Где бродить только нам мужикам Андрей Макаревич - Снежинка - Текст Песни, слушать онлайн http://megalyrics.ru/lyric/andriei-makarievich/sniezhinka.htm#ixzz4S9aSsZlP
15:15
Bache Gabrielsen
Хлевникова выпороть на конюшне.
15:15
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Тони Старк, самые грязные шлюхи на свете это твои мамка, бабка, пробабка, тётка и сестра.
15:14
Тони Старк
Но прячьте свиноколы забудьте все приколыА лучше уходите иначе всем кабздец) Еще Сектор Газа про свинопетушар писал)
15:13
Тони Старк
Песня про смам весной-"Грязные шлюшки будут наказаны")
15:11
mstia13
Тони Врака еще возбухает?
15:11
Тони Старк
Свиньи раскудахтались ваш год наступает)Мерзоты после 15-ти летней спячки встают с насестов и выползают из свинарников,надеются унюхать запах золота,а это просто лохать с помоями на ужин будет.
15:10
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Тони Старк Свиньи ваше место СВИНАРНИК как бы тут не верещали,только помойка и хлев ваше все.Более мерзкого общества чем общество раба в стране нет,более мерзопакастных людишек чем фанаты спартака нет даже среди уголовников.Мерзоты одним словом. ************* Помойка это то место, где тебя нашла твоя мать шлюха
15:06
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Тони Старк, ты чё несёшь, вафлёр? Я тебя поймаю воронку в очко вставлю и насыплю туда всякой параши
15:05
Тони Старк
визг поросят забивает эфир эха-москвы)
15:04
Гаттузо зол!
Что-то про неудаления Промяса и Глушняка в игре с Рубином пока молчат. Может пока не успели оценить. Интересно будет послушать, что они на этот счет скажут.
15:03
Тони Старк
глушняку премию Дарвина дать за его слюнявые монологи с судьями)
15:03
Chrome
Где Витсель? Где Дзюба?
15:01
ak-09
Теперь надо извиниться перед Промесом,за удар локтем,а Бурлаку выписать длительную дисквалификацию,за то что посмел удариться об руку бромантанового гаденыша.
15:00
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
опять по поводу свинорылых проводятся проверки и выносятся вердикты. а остальные в эрэфии почему такой чести не удостаиваются?
14:58
Don
Тони Старк, слюни вытри, успокойся и застрелись))) Не мучай ни себя, не нас)))
14:56
ЗосяРанец
Хана Левникову. Против Спартака ошибаться нельзя. В прошлом сезоне когда Ростов Спартаку из спорного офсайда забил, лично Мутко визжал, что не допустит к судейству таких людей.
14:54
Тони Старк
Свиньи ваше место СВИНАРНИК как бы тут не верещали,только помойка и хлев ваше все.Более мерзкого общества чем общество раба в стране нет,более мерзопакастных людишек чем фанаты спартака нет даже среди уголовников.Мерзоты одним словом.
14:53
Тони Старк
Два момента удаление Кудряшова в матче ростов-спартак и не удаление глушакова в матче спартак -рубин в точно таком же эпизоде и еще после этого врать,что судьи засуживают паштет?Это предел вашей мерзости и наглости,что может быть хуже спартачка,только его болельщики вечно визжащие гоблины.
14:50
Бен Ричардс
У человека со здоровой психикой нервные центры возбуждения и торможения создают баланс, равновесие. У некоторых индивидов, одного из которых мы имеем возможность тут наблюдать, происходят периодические и/или хронические сбои, что приводит к приступам неуправляемого катотанического возбуждёния и девиантного поведения. Симптоматика: буйное агрессивное поведение, бессодержательная бессвязная непрекращающаяся речь, содержащая выражения с элементами маргинальной лексики и гомосексуальными коннотациями типа "поднять вой", "брызгать слюнями", "вас опустят". Надо показаться психиатору, срочно!
14:46
Митяй Антибомж
Тони Старк, звони 01
14:39
RW.irk
Да, Леха, внатуре это новый какой-то дурачок)) Хотя...надо у Томаса с Поваром спросить, мож маскируется кто. Они-то в этом деле мастаки))
14:36
РусскийФракиец
Спартак 10 лет!!!!!!!!!! Тянул коэффициент России в европе. Ну вы девочки задолбали чушь гнать. Что вы знаете вообще можете знать о будущем?
14:35
Тони Старк
Don Это ты хвастаешься как тебя на свет зоологи произвели?Вот твоя биография пока ты был мутной каплей СВИНЬЯ)Если свиноматок оплодотворяют разбавленной семенной жидкостью, концентрация спермиев в ней должна быть не менее 4-5 единиц (то есть миллиардов спермиев на одну меру готового для введения сырья). Количество вводимой жидкости должно быть не более 150 мл, с примерным расчетом: 1 мл на 1 кг веса свиньи. Прибор для этого вида осеменения свиноматок выглядит так: стеклянная колба или пластиковый резервуар с пробкой-крышкой, из которой выходят две трубки из резины. Современные приборы почти все изготовлены из пластика.
14:29
Don
Тони Старк, жаль, но это не лечится, лучше бы ты действительно на трусах остался бы или на ладошке)))
14:26