РФС: Левников неправильно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Крыльями"

Контрольно-квалификационная комиссия РФС назвала ошибочным решение судьи Кирилла Левникова назначить пенальти в матче 16-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". 11-метровый удар был назначен при счете 0:0 в ворота красно-белых на 17-й минуте встречи, Йоан Молло его реализовал.

- Вердикт комиссии: судья ошибочно назначил пенальти. Нарушения правил именно в пределах штрафной площади не было, - цитирует ТАСС представителя РФС Леонида Калошина.

Также Калошин добавил, что комиссия сочла ошибочным назначение пенальти арбитром Сергеем Карасевым в другом матче 16-го тура между "Анжи" и "Амкаром" (3:1).