РФПЛ поздравила "Спартак" с чемпионством

Российская футбольная премьер-лига поздравила "Спартак" и всех болельщиков команды с победой в чемпионате России-2016/17.

Красно-белые за три тура до финиша турнира стали недостижимы для соперников и досрочно стали чемпионами России.

"СПАРТАК" - ЧЕМПИОН. LIVE!