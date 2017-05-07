21:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

РФПЛ поздравила "Спартак" с чемпионством

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Российская футбольная премьер-лига поздравила "Спартак" и всех болельщиков команды с победой в чемпионате России-2016/17.

Красно-белые за три тура до финиша турнира стали недостижимы для соперников и досрочно стали чемпионами России.

"СПАРТАК" - ЧЕМПИОН. LIVE!

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_20156.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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сп@рт@к

В РФПЛ стали чемпионами впервые! До этого побеждали в высшей лиге.

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