РФПЛ поздравила "Спартак" с чемпионством

Российская футбольная премьер-лига поздравила "Спартак" и всех болельщиков команды с победой в чемпионате России-2016/17.
Красно-белые за три тура до финиша турнира стали недостижимы для соперников и досрочно стали чемпионами России.
7 мая 2017 г.
Российская футбольная премьер-лига поздравила "Спартак" и всех болельщиков команды с победой в чемпионате России-2016/17.
Красно-белые за три тура до финиша турнира стали недостижимы для соперников и досрочно стали чемпионами России.
7 мая 2017 г.
сп@рт@к
В РФПЛ стали чемпионами впервые! До этого побеждали в высшей лиге.
21:39