Решение по переносу матча "Ростов" - "Зенит" на весну пока не принято

На данный момент решение о переносе матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" не принято. Встреча должна состояться 3 декабря в Ростове-на-Дону. Ранее ростовский клуб обратился в питерский с просьбой перенести игру. Отметим, что 6 декабря желто-синие, претендующие на выход в плей-офф Лиги Европы, встретятся в Лиге чемпионов с ПСВ, а 8 декабря "Зенит" в Лиге Европы сыграет с АЗ.
ddf
Сейчас одинаково перенесут или нет. С Уралом будет играть резерв. Так что сил на Зенит и ПСВ у Ростова будет предостаточно.
16:30
Jammer
Питерские халявщики ждут состава ростовчан на "Урал"... и если увидят вновь дубль, то сразу согласятся на перенос. -------------------- Да не так там, там Зенит согласен, РФПЛ решает.
16:17
onlywhitespartak
Не переносить не надо , неизвестно что с Ростовом весной будет , может они щас пол состава продадут , а погода позволяет играть в Ростове , так что оснований нет
16:16
Вопреки
Питерские халявщики ждут состава ростовчан на "Урал"... и если увидят вновь дубль, то сразу согласятся на перенос. А вот и состав: Из основы ДВА игрока... Ждет "Ростов" зенитовских адм. ресурсников, не захотевших переносить матч на весну..." Питер - Добро пожаловать в АД !!!" (Калачев)
16:10
howard
Н-е-е-а никак нельзя. Как бы Зениту это обратно не прилелетело когда-нибудь.
16:04
Я за ЗОЖ
С учетом игры в плей офф лиги Европы весной 2017 года Зениту перенос матча вообще не выгоден. Весной календарь и так будет насыщен.
15:58