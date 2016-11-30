15:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Решение по переносу матча "Ростов" - "Зенит" на весну пока не принято

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На данный момент решение о переносе матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" не принято. Встреча должна состояться 3 декабря в Ростове-на-Дону. Ранее ростовский клуб обратился в питерский с просьбой перенести игру. Отметим, что 6 декабря желто-синие, претендующие на выход в плей-офф Лиги Европы, встретятся в Лиге чемпионов с ПСВ, а 8 декабря "Зенит" в Лиге Европы сыграет с АЗ.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ddf

Сейчас одинаково перенесут или нет. С Уралом будет играть резерв. Так что сил на Зенит и ПСВ у Ростова будет предостаточно.

16:30

Jammer

Питерские халявщики ждут состава ростовчан на "Урал"... и если увидят вновь дубль, то сразу согласятся на перенос. -------------------- Да не так там, там Зенит согласен, РФПЛ решает.

16:17

onlywhitespartak

Не переносить не надо , неизвестно что с Ростовом весной будет , может они щас пол состава продадут , а погода позволяет играть в Ростове , так что оснований нет

16:16

Вопреки

Питерские халявщики ждут состава ростовчан на "Урал"... и если увидят вновь дубль, то сразу согласятся на перенос. А вот и состав: Из основы ДВА игрока... Ждет "Ростов" зенитовских адм. ресурсников, не захотевших переносить матч на весну..." Питер - Добро пожаловать в АД !!!" (Калачев)

16:10

howard

Н-е-е-а никак нельзя. Как бы Зениту это обратно не прилелетело когда-нибудь.

16:04

Я за ЗОЖ

С учетом игры в плей офф лиги Европы весной 2017 года Зениту перенос матча вообще не выгоден. Весной календарь и так будет насыщен.

15:58

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