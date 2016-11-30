Решение по переносу матча "Ростов" - "Зенит" на весну пока не принято

На данный момент решение о переносе матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Зенит" не принято. Встреча должна состояться 3 декабря в Ростове-на-Дону. Ранее ростовский клуб обратился в питерский с просьбой перенести игру. Отметим, что 6 декабря желто-синие, претендующие на выход в плей-офф Лиги Европы, встретятся в Лиге чемпионов с ПСВ, а 8 декабря "Зенит" в Лиге Европы сыграет с АЗ.