Решение об участии Промеса, Глушакова и Зе Луиша в матче с ЦСКА будет принято завтра

Врач "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил, что Квинси Промес, Зе Луиш и Денис Глушаков продолжают тренироваться по индивидуальной программе. Он добавил, что решение об участии этих футболистов будет принято непосредственно в день матча с ЦСКА. Матч "Спартак" – ЦСКА пройдет завтра в 18.00 по московскому времени на садионе "Открытие Арена".

– Все трое по-прежнему занимаются по индивидуальной программе. Решение об их участии в матче будет принято завтра, – приводит ТАСС слова Вартапетова. – Утром будет обычный осмотр, потом доклад тренеру, а тренеры уже решат, рисковать или не рисковать. Времени на восстановление было мало.

Отметим, что Промес получил травму во время выступления за сборную Голландии. А Глушаков и Зе Луиш не появлялись на поле после игры с "Ростовом".