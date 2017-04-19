Решение ККК: пенальти в ворота "Спартака" следовало назначить

На сегодняшнем заседании контрольно-квалификационной комиссии были рассмотрены несколько эпизодов из матчей 23-го тура чемпионата России.

В числе прочих был рассмотрен спорный момент из матча "Спартак" – "Зенит" (2:1).

На 30-й минуте игры после передачи защитника питерцев Игоря Смольникова мяч попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову – эпизод произошел в штрафной "Спартака". Пенальти назначен не был.

– Контрольно-квалификационная комиссия признала, что на 30-й минуте дополнительный помощник судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, – сообщил представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин. (Сергей ЕГОРОВ)

Сергей Хусаинов: "Комбаров просто прикрывался от удара. Это не пенальти" //

Александр Спиридон: "Отвечу за Луческу.

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Юрий Баскаков: "Игра рукой Комбарова? Пенальти был"