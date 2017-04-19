14:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Решение ККК: пенальти в ворота "Спартака" следовало назначить

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Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Арбитр Александр ЕГОРОВ, спартаковец ФЕРНАНДУ и зенитовец ДАННИ."Спартак" - "Зенит": судьи не назначили пенальти в ворота хозяев

На сегодняшнем заседании контрольно-квалификационной комиссии были рассмотрены несколько эпизодов из матчей 23-го тура чемпионата России.

В числе прочих был рассмотрен спорный момент из матча "Спартак""Зенит" (2:1).

На 30-й минуте игры после передачи защитника питерцев Игоря Смольникова мяч попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову – эпизод произошел в штрафной "Спартака". Пенальти назначен не был.

– Контрольно-квалификационная комиссия признала, что на 30-й минуте дополнительный помощник судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, – сообщил представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин. (Сергей ЕГОРОВ)

Сергей Хусаинов: "Комбаров просто прикрывался от удара. Это не пенальти" //
Александр Спиридон: "Отвечу за Луческу.
Было видно, что Комбаров поднял руку и остановил мяч" //
Юрий Баскаков: "Игра рукой Комбарова? Пенальти был"

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"Спартак" - "Зенит": стоило ли назначить пенальти после попадания мяча в руку Комбарова?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Надо дать пробить в субботу))

14:24

Джин_SM(v3)

За такие пироги Луческу то и не виноват... Нужно с ним новый контракт подписывать, улучшенный...

14:24

merniloskut

А Дани удалить за явную грубость с последующими матчами дисквалификации, что слабо было?

14:24

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Блин, да чего проще --- отрубать руки ногомячистам по самые плечи !!! И проблема с назначением пеналей отпадёт навсегда!!!

14:20

Ботаникум

Сельдюка наградить и присвоить НАИВЫСШУЮ квалификацию, и пожизненно назначить САМЫМ ГЛАВНЫМ на матчи "Спартак"-"Звенит"!!!! Браво, Болтогонскому!

14:17

Я за ЗОЖ

Это заговор против Зенита и лично Луческу

14:15

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