Решение ККК: пенальти в ворота "Спартака" следовало назначить

На сегодняшнем заседании контрольно-квалификационной комиссии были рассмотрены несколько эпизодов из матчей 23-го тура чемпионата России.
В числе прочих был рассмотрен спорный момент из матча "Спартак" – "Зенит" (2:1).
На 30-й минуте игры после передачи защитника питерцев Игоря Смольникова мяч попал в руку защитнику красно-белых Дмитрию Комбарову – эпизод произошел в штрафной "Спартака". Пенальти назначен не был.
– Контрольно-квалификационная комиссия признала, что на 30-й минуте дополнительный помощник судьи Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, – сообщил представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин. (Сергей ЕГОРОВ)
Сергей Хусаинов: "Комбаров просто прикрывался от удара. Это не пенальти" //
Александр Спиридон: "Отвечу за Луческу.
Было видно, что Комбаров поднял руку и остановил мяч" //
Юрий Баскаков: "Игра рукой Комбарова? Пенальти был"
Долго наблюдал за идиотами на эт
Надо дать пробить в субботу))
14:24
Джин_SM(v3)
За такие пироги Луческу то и не виноват... Нужно с ним новый контракт подписывать, улучшенный...
14:24
merniloskut
А Дани удалить за явную грубость с последующими матчами дисквалификации, что слабо было?
14:24
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Блин, да чего проще --- отрубать руки ногомячистам по самые плечи !!! И проблема с назначением пеналей отпадёт навсегда!!!
14:20
Ботаникум
Сельдюка наградить и присвоить НАИВЫСШУЮ квалификацию, и пожизненно назначить САМЫМ ГЛАВНЫМ на матчи "Спартак"-"Звенит"!!!! Браво, Болтогонскому!
14:17
Я за ЗОЖ
Это заговор против Зенита и лично Луческу
14:15