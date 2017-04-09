15:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ребров парировал пенальти в игре с "Уфой"

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Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи не смог реализовать удар с 11-метровой отметки на 63-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака". Нигериец ударил в правый от себя угол, но вратарь гостей Артем Ребров сумел парировать мяч.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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echo2011

Какие только пенальти в ворота "Спартака" не придумывают!

15:27

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