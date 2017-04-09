Ребров парировал пенальти в игре с "Уфой"

Нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи не смог реализовать удар с 11-метровой отметки на 63-й минуте матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака". Нигериец ударил в правый от себя угол, но вратарь гостей Артем Ребров сумел парировать мяч.

Трансляция матча "Уфа" – "Спартак"