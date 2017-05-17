Ребров отпраздновал чемпионство с болельщиком с ограниченными возможностями

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0) праздновал победу в чемпионате страны вместе с болельщиком с ограниченными возможностями Александром Сергеевым, по прозвищу Хрычара.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 69 очков.

Ребров с парнем с ограниченными возможностями в раздевалке. pic.twitter.com/Tnn00JnGbe – Igor Rabiner (@IgorRabiner) 17 мая 2017 г.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!