22:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ребров отпраздновал чемпионство с болельщиком с ограниченными возможностями

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" (3:0) праздновал победу в чемпионате страны вместе с болельщиком с ограниченными возможностями Александром Сергеевым, по прозвищу Хрычара.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 69 очков.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" // 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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