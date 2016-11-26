Рашид Рахимов: "Терек" заслуживал победы над "Спартаком"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов похвалил своих подопечных за игру в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Специалист отметил, что футболисты действовали неплохо, но соперника спасал вратарь Артем Ребров. Также он пояснил, зачем произвел обратную замену Георге Грозава во втором тайме.

– Мы сделали все возможное. Мы старались и бились в каждом эпизоде, – сказал Рахимов на пресс-конференции. – Проиграли в одном и пропустили гол со "стандарта". После этого имели 3-4 возможности, чтобы забить. Но надо отдать должное Реброву. Мы заслуживали победы. Так случается. Это игра, которая построена на ошибках. Мы допустили ошибку и пропустили. Те ошибки, которые допускал соперник, мы не использовали.

– По поводу Грозава. Вы сперва его выпустили, потом заменили. Это связано с травмой?

– Нет, это не связано с травмой. В последние 15 минут нам надо было перейти на игру в два нападающих. Была мысль менять крайнего защитника, но мы понимали, что в этой игре фланговые защитники тоже важны. Убирая флангового игрока, мы бы уменьшали активность в этой зоне. В середине поля не стали менять игроков, потому что могли бы попадать на контратаки соперника. Середину нужно было оставить плотной. Потому была сделана замена игрока, который играет между линией полузащиты и нападения, но никакой поддержки атаке не оказывает.

– Может, стоило сразу Мбенга выпускать?

– Нет, не стоило. "Спартак" очень неплохо играет на контратаках. Нашей задачей было не дать ему разыгрывать мяч.

– Зимой открывается трансферное окно. Намечаются ли какие-то покупки?

– Намечаются. Но нам всё-таки не хватает исполнительского мастерства. Если добавить Маурисиу, Адилсона и Рыбуса, это была бы совершенно другая команда. Жизнь не стоит на месте, надо как-то выкручиваться из этой ситуации.