Рашид Рахимов: "Терек" заслуживал победы над "Спартаком"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов похвалил своих подопечных за игру в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Специалист отметил, что футболисты действовали неплохо, но соперника спасал вратарь Артем Ребров. Также он пояснил, зачем произвел обратную замену Георге Грозава во втором тайме.
– Мы сделали все возможное. Мы старались и бились в каждом эпизоде, – сказал Рахимов на пресс-конференции. – Проиграли в одном и пропустили гол со "стандарта". После этого имели 3-4 возможности, чтобы забить. Но надо отдать должное Реброву. Мы заслуживали победы. Так случается. Это игра, которая построена на ошибках. Мы допустили ошибку и пропустили. Те ошибки, которые допускал соперник, мы не использовали.
– По поводу Грозава. Вы сперва его выпустили, потом заменили. Это связано с травмой?
– Нет, это не связано с травмой. В последние 15 минут нам надо было перейти на игру в два нападающих. Была мысль менять крайнего защитника, но мы понимали, что в этой игре фланговые защитники тоже важны. Убирая флангового игрока, мы бы уменьшали активность в этой зоне. В середине поля не стали менять игроков, потому что могли бы попадать на контратаки соперника. Середину нужно было оставить плотной. Потому была сделана замена игрока, который играет между линией полузащиты и нападения, но никакой поддержки атаке не оказывает.
– Может, стоило сразу Мбенга выпускать?
– Нет, не стоило. "Спартак" очень неплохо играет на контратаках. Нашей задачей было не дать ему разыгрывать мяч.
– Зимой открывается трансферное окно. Намечаются ли какие-то покупки?
– Намечаются. Но нам всё-таки не хватает исполнительского мастерства. Если добавить Маурисиу, Адилсона и Рыбуса, это была бы совершенно другая команда. Жизнь не стоит на месте, надо как-то выкручиваться из этой ситуации.
TRISP
Все судьи Спартака))) Только вот пенальти Спартак ни разу не пробил, а от Питера аж сразу два получил.
22:59
Kirrris
Никакой победы Терек не заслуживал, а вот ничьей - да.
22:53
С.С.Горбунков
СПАСИБО ТЕБЕ, МАССИМО КАРРЕРА !!! зЫ: недовольные , можете оставить свой номер телефона) Я вам чаевые положу или ...)))
22:45
ЗЮК
пошливы,меняй имя на вошлибы,в тебя входят постоянно.
22:43
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Вадим Л Ну давай поддержим цску эти то кони полудохлые феерверк там устроют и устраивают.самая долгожданная командишка для всех..
22:42
Вадим Л
ждем позора России в ЛЧ 2017-2018
22:34
Вадим Л
/емпион известен Все решено Такой чемпион опозорит нас в ЛЧ 2017/2018
22:33
igoist
Тоджык поплыл
22:25
Немешок
В оригинале Рахимов сказал "Мы не заслуживали поражения",сам слышал.Но СЭ кажется желтеет
22:24
П_о_в_а_р
пошливы Терек молодец. Спартак - это голубые клоуны, которые постоянно хватают руками ---------------------------- ... и насилуют. Бугага.)))
22:17
Гантэр
Во многом удачная игра Спартака в обороне это зацепы ,броски через бедро , больше половины нарушений судьи пропускают.Ну и конечно Ребров молодец , тащит все что может и нет . Ну и везет Сергею часто.
22:16
ziggy1976
физрук, иди проспись и не позорься...
22:10
Hrenoid
Рашид, респект Вам и уважуха и за спартаковские времена и за хорошую работу в качестве тренера в разных командах. Но при все этом - максимум ничейка в этом матче. Не горячитесь. Желаю Вам в ЛЕ попасть в этом сезоне.
22:10
Last_angel
другой матч походу смотрел
22:09
Петя
Я не понял, где Рахимов сказал, что Терек заслужил победу над Спартаком?! Полный идиотизм тренер говорит одно, а заголовок совсем другое!
22:06
пошливы
Терек молодец. Спартак - это голубые клоуны, которые постоянно хватают руками, бьют по ногам соперника. А те не решаются им ответить и оказать жёсткий отпор. Судьи то чьи - все Спартака.
22:04