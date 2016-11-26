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Рашид Рахимов: "Терек" заслуживал победы над "Спартаком"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов похвалил своих подопечных за игру в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Специалист отметил, что футболисты действовали неплохо, но соперника спасал вратарь Артем Ребров. Также он пояснил, зачем произвел обратную замену Георге Грозава во втором тайме.

– Мы сделали все возможное. Мы старались и бились в каждом эпизоде, – сказал Рахимов на пресс-конференции. – Проиграли в одном и пропустили гол со "стандарта". После этого имели 3-4 возможности, чтобы забить. Но надо отдать должное Реброву. Мы заслуживали победы. Так случается. Это игра, которая построена на ошибках. Мы допустили ошибку и пропустили. Те ошибки, которые допускал соперник, мы не использовали.

– По поводу Грозава. Вы сперва его выпустили, потом заменили. Это связано с травмой?

– Нет, это не связано с травмой. В последние 15 минут нам надо было перейти на игру в два нападающих. Была мысль менять крайнего защитника, но мы понимали, что в этой игре фланговые защитники тоже важны. Убирая флангового игрока, мы бы уменьшали активность в этой зоне. В середине поля не стали менять игроков, потому что могли бы попадать на контратаки соперника. Середину нужно было оставить плотной. Потому была сделана замена игрока, который играет между линией полузащиты и нападения, но никакой поддержки атаке не оказывает.

– Может, стоило сразу Мбенга выпускать?

– Нет, не стоило. "Спартак" очень неплохо играет на контратаках. Нашей задачей было не дать ему разыгрывать мяч.

– Зимой открывается трансферное окно. Намечаются ли какие-то покупки?

– Намечаются. Но нам всё-таки не хватает исполнительского мастерства. Если добавить Маурисиу, Адилсона и Рыбуса, это была бы совершенно другая команда. Жизнь не стоит на месте, надо как-то выкручиваться из этой ситуации.

 

Дополнительная информация

https://www.periscope.tv/fcterek/1jMJgAppnojKL?t=86

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КОММЕНТАРИИ (15)
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TRISP

Все судьи Спартака))) Только вот пенальти Спартак ни разу не пробил, а от Питера аж сразу два получил.

22:59

Kirrris

Никакой победы Терек не заслуживал, а вот ничьей - да.

22:53

С.С.Горбунков

СПАСИБО ТЕБЕ, МАССИМО КАРРЕРА !!! зЫ: недовольные , можете оставить свой номер телефона) Я вам чаевые положу или ...)))

22:45

ЗЮК

пошливы,меняй имя на вошлибы,в тебя входят постоянно.

22:43

ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН

Вадим Л Ну давай поддержим цску эти то кони полудохлые феерверк там устроют и устраивают.самая долгожданная командишка для всех..

22:42

Вадим Л

ждем позора России в ЛЧ 2017-2018

22:34

Вадим Л

/емпион известен Все решено Такой чемпион опозорит нас в ЛЧ 2017/2018

22:33

igoist

Тоджык поплыл

22:25

Немешок

В оригинале Рахимов сказал "Мы не заслуживали поражения",сам слышал.Но СЭ кажется желтеет

22:24

П_о_в_а_р

пошливы Терек молодец. Спартак - это голубые клоуны, которые постоянно хватают руками ---------------------------- ... и насилуют. Бугага.)))

22:17

Гантэр

Во многом удачная игра Спартака в обороне это зацепы ,броски через бедро , больше половины нарушений судьи пропускают.Ну и конечно Ребров молодец , тащит все что может и нет . Ну и везет Сергею часто.

22:16

ziggy1976

физрук, иди проспись и не позорься...

22:10

Hrenoid

Рашид, респект Вам и уважуха и за спартаковские времена и за хорошую работу в качестве тренера в разных командах. Но при все этом - максимум ничейка в этом матче. Не горячитесь. Желаю Вам в ЛЕ попасть в этом сезоне.

22:10

Last_angel

другой матч походу смотрел

22:09

Петя

Я не понял, где Рахимов сказал, что Терек заслужил победу над Спартаком?! Полный идиотизм тренер говорит одно, а заголовок совсем другое!

22:06

пошливы

Терек молодец. Спартак - это голубые клоуны, которые постоянно хватают руками, бьют по ногам соперника. А те не решаются им ответить и оказать жёсткий отпор. Судьи то чьи - все Спартака.

22:04

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