Рашид Рахимов: "Поражения "Ростова" и "Краснодара"? У нас у всех достаточно подобных потерь"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил настрой своих подопечных. Специалист подчеркнул, что первые минуты встречи команда проведет по схеме в три центральных защитника.

– Мы настроены хорошо, есть желание и эмоции, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рахимов. – Мы решили первое время не менять схему в три центральных защитника, поскольку прекрасно понимаем положение питерцев, которые хорошо играют дома и сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Нас ждет тяжелый матч, но он наверняка будет интересным.

Поражение "Ростова" и "Краснодара" в этом туре? В этих условиях все клубы сражаются за каждое очко, результаты непредсказуемы, чемпионат достаточно ровный. У нас у всех достаточно подобных потерь. Считаю, что нужно не обращать на это внимание и концентрироваться на своей игре.

Напомним, что матч "Зенит" – "Терек" состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи