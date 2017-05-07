22:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Надеюсь, что трава на стадионе "Санкт-Петербург" вырастет"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что газон на новом стадионе "Санкт-Петербург" оставляет желать лучшего. Качество поля ранее критиковал наставник питерцев Мирча Луческу.

- Не обходил стадион, поэтому не видел многих помещений, - заявил Рахимов. - Тренерская очень удобная, никто мне не мешал, хотя располагается далековато от команды, а я люблю смотреть, как готовятся к игре футболисты. Стадион великолепный. Надеюсь, что трава на поле вырастет. Чтобы разобрать стадион более детально, нужно пройти по нему с экскурсией. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Aborigen06

Для этого еще потребуется несколько миллионов..))))

23:26

foreverCSKAforever

Для этого нужно пригласить специалистов.

23:05

Andrey6201

Рашид, ты дебил: пацаны ноги ломали на огороде, а ты елей льёшь. Таких полей в любительской лиге в это время специально не сыщешь, а там через месяц лучшие мировые команды принимать

23:02

баламошка

Конечно вырастет. Сначала лопухи по колено вырастут, потом борщевик с двухэтажный дом.

23:00