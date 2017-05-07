Рашид Рахимов: "Надеюсь, что трава на стадионе "Санкт-Петербург" вырастет"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что газон на новом стадионе "Санкт-Петербург" оставляет желать лучшего. Качество поля ранее критиковал наставник питерцев Мирча Луческу.
- Не обходил стадион, поэтому не видел многих помещений, - заявил Рахимов. - Тренерская очень удобная, никто мне не мешал, хотя располагается далековато от команды, а я люблю смотреть, как готовятся к игре футболисты. Стадион великолепный. Надеюсь, что трава на поле вырастет. Чтобы разобрать стадион более детально, нужно пройти по нему с экскурсией. (Максим МЕЛЬНИКОВ)
Aborigen06
Для этого еще потребуется несколько миллионов..))))
23:26
foreverCSKAforever
Для этого нужно пригласить специалистов.
23:05
Andrey6201
Рашид, ты дебил: пацаны ноги ломали на огороде, а ты елей льёшь. Таких полей в любительской лиге в это время специально не сыщешь, а там через месяц лучшие мировые команды принимать
23:02
баламошка
Конечно вырастет. Сначала лопухи по колено вырастут, потом борщевик с двухэтажный дом.
23:00