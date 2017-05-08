Рашид Рахимов: "Каррера поблагодарил меня за игру с "Зенитом"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов отметил, что поздравил наставника "Спартака" Массимо Карреру с завоеванным чемпионством. Минувшим днем "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил грозненцам (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Рахимов. – Было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством.

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