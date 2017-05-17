Рашид Рахимов: "Будем надеяться, что это не последнее чемпионство "Спартака"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Спартака" поздравил болельщиков красно-белых с чемпионством. Специалист отметил, что грозненцев ждет сложная игра.

– Сегодня на "Открытие Арене" серьзная праздничная программа, но и матч будет серьезным и тяжелым, – сказал в эфире "Матч ТВ" Рахимов. – Мы понимаем все происходящее, переполненный стадион, и "Спартак" в этих условиях захочет показать лучшую игру. Но есть определенные моменты, о которых я ребятам сказал, и в этих компонентах мы не должны уступать.

Обращение к спартаковцам? Мы все прекрасно понимаем, что армия болельщиков "Спартака" – самая многочисленная. Они ждали 15 лет, а до этого за 10 лет привыкли к регулярным титулам команды. Представляю их эмоции и от души их поздравляю! Дождались! Будем надеяться, что чемпионство не последнее.

Игра "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!