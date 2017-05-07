Рашид Рахимов: "Болельщики "Спартака", наверное, утром даже встать не смогут. Но я пить не буду"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) отметил, что ему было приятно сделать "Спартак" чемпионом. Победа грозненцев позволила красно-белым занять первое место в чемпионате. Сам Рахимов дважды становился чемпионом со "Спартаком" - в 1992 и 1994 годах.

- Приятно, что "Спартак" стал чемпионом, все-таки он столько лет не выигрывал, - заявил Рахимов. - Думаю, сегодня спартаковские болельщики будут пить не только в честь Дня Победы. Половина из них, наверно, завтра даже встать не сможет. Но я пить не буду. Что касается бывшего спартаковца, то, как говорят... Бывших, наверно, не бывает. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!