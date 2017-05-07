22:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Болельщики "Спартака", наверное, утром даже встать не смогут. Но я пить не буду"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) отметил, что ему было приятно сделать "Спартак" чемпионом. Победа грозненцев позволила красно-белым занять первое место в чемпионате. Сам Рахимов дважды становился чемпионом со "Спартаком" - в 1992 и 1994 годах.

- Приятно, что "Спартак" стал чемпионом, все-таки он столько лет не выигрывал, - заявил Рахимов. - Думаю, сегодня спартаковские болельщики будут пить не только в честь Дня Победы. Половина из них, наверно, завтра даже встать не сможет. Но я пить не буду. Что касается бывшего спартаковца, то, как говорят... Бывших, наверно, не бывает. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (5)
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zae1976

От всей души благодарность Рашид тебе и твоим парням!!!

23:23

Уткин за Спартак

Срулевич, у нас не пьют только больные - ты давай поправляйся, нам здоровые нужны!!! СПАРТАК-ЧЕМПИОН! И нет столько водки, чтобы утром с ног не встать... МЫ-ЧЕМПИОНЫ!!!

23:23

rewisor

#спасибоРашид

22:54

Константин Срулевич Наумов

А я не пью. Я сэкономленные деньги под хороший процент в банк кладу.

22:45

баламошка

С победой!!!

22:44