Рамзан Кадыров: "Терек" в очередной раз доказал, что у команды есть дух победителя"

Глава Чечни и почетный президент "Терека" на своей странице в Instagram поздравил грозненский клуб с победой над "Зенитом" (2:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата России. По словам Кадырова, "Терек" в очередной раз показал, что у команды есть дух победителя.