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Рамзан Кадыров: "Терек" в очередной раз доказал, что у команды есть дух победителя"

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Глава Чечни и почетный президент "Терека" на своей странице в Instagram поздравил грозненский клуб с победой над "Зенитом" (2:1) в домашнем матче 13-го тура чемпионата России. По словам Кадырова, "Терек" в очередной раз показал, что у команды есть дух победителя.

 

Дорогие друзья! Очередную захватывающую и красивую игру продемонстрировал сегодня в Грозном республиканский футбольный клуб "Терек". Проигрывая уже в начале первого тайма со счётом 1:0 "Зениту", грозненцы сумели не только отыграться, но и довести этот матч до убедительной победы. Итог матча - 2:1 в пользу нашей команды. Голы в ворота соперника забил Беким Балай. Мы благодарны подопечным Рашида Рахимова за проявленный характер, зрелищную игру против команды топ уровня и волевую победу. Ну а "Терек" в очередной раз сегодня доказал, что изначально является командой с духом победителя, независимо от своего соперника и его ранга. Примечательно, что уже вторую победу подряд наш клуб одерживает проигрывая по ходу матча. Именно в такие моменты и сказывается дух уверенного в своей победе сплоченного коллектива. Кстати, благодаря сегодняшнему оформленному дублю албанский нападающий "Терека" Беким Балай стал одним из самых результативных среди бомбардиров РФПЛ. На его счету уже восемь голов, забитых в этом сезоне. С чем мы его и всю команду поздравляем! #Кадыров #Россия #Чечня #Терек #Зенит

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Ноя 6 2016 в 8:26 PST

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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half back

хаха) Бредни какие,дух у них есть, посмотрим чего зеня в Питере с ентим дужком сделает.

21:22

blue-white!

...есть дух Кадырова, точнее голос...

21:10

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