Рамиль Шейдаев: "Жилина" - это хорошая возможность получить игровую практику"

Экс-нападающий "Зенита" Рамиль Шейдаев отметил, что после перехода в словацкую "Жилину" он сможет получить больше игровой практики. В пятницу стороны заключили арендное соглашение до 30 июня 2018 года. Контракт воспитанника питерской команды принадлежит "Трабзонспору", за который он сыграл три матча.

- Я рад, что перешел в эту команду, - приводит пресс-служба "Жилины" слова Шейдаева. - Это хороший выбор для будущего и возможность получить игровую практику. "Жилина" в Словакии - большой клуб. В этом сезоне команда забила много голов, что очень подходит мне как нападающему. Считаю, что здесь смогу регулярно выходить на поле. Надеюсь, команда сможет выиграть чемпионат и пройти в квалификации еврокубков как можно дальше.