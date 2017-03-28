Радимов поработал спасателем МЧС

В рамках благотворительного проекта главный тренер "Зенита"-2 Владислав Радимов стал спасателем МЧС, информирует официальный сайт питерцев. Болельщики сине-бело-голубых и телезрители "ГТРК-Петербург" собрали 1 миллион 498 тысяч 391 рубль на лекарства для Вани Ганичева, и экс-футболист выполнил свое обещание.

​Радимов и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций отправились в рейд по акватории Финского залива с целью мониторинга ледовой обстановки. С 15 марта в Петербурге запрещен выход на лед водоемов, расположенных в черте города, и тренер вместе со спасателями провели профилактический заезд. Кроме того, Радимов поучаствовал в учебном спасении утопающего совместно с сотрудниками МЧС.

– У нас много несознательных рыбаков, которые выходят на лед и попадают в неприятные ситуации, – отметил Радимов. – Хорошо, что есть сотрудники МЧС, которые им помогают. Пожалуйста, будьте внимательны, думайте о своих семьях и старайтесь не выходить на лед в такое время года. Работа очень сложная. Во-первых, непросто надевать этот костюм, тяжело ползти, вытаскивать из воды утопающего, нести. Что касается акции "Давай-давай!" и моего участия в ней, то если это поможет хоть чем-то кому-то из больных детей, то я и многие другие зенитовцы будут готовы пройти любые испытания.