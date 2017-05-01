12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Пульич - в "старте" "Томи" на матч с "Зенитом", в запасе команды - 5 игроков

0
0
0
0

Стал известен состав "Томи" на матч 26-го тура чемпионата России против "Зенита". С первых минут на поле появится хорват Анте Пульич, для которого игра станет первой с 27 августа. Он остался одним из двух легионеров в составе томичей, наряду с Валерием Чуперкой. Отметим, что в запас команды включено всего пять футболистов, включая вратаря, при квоте в 11.

Полностью заявка "Томи" выглядит следующим образом: Мелихов, Митерев, Карымов, Пульич, Сасин, Попов, Чуперка, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев; запасные - Солосин, Науменко, Салахутдинов, Большунов, Букачев.

Матч "Томь" - "Зенит" пройдет сегодня и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 
 
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий