ПСВ ждет от "Зенита" "сумасшедшего" предложения по Препперу

Переход полузащитника Дэйви Преппера в "Зенит" откладывается - ПСВ не торопится расставаться с одним из своих ключевых игроков. Эйндховенцы пытаются воспользоваться ситуацией и решить вопрос трансфера с максимальной для себя выгодой. Клуб хотел бы сохранить Преппера до конца сезона, но не исключает его ухода, если, как заявил один из представителей ПСВ, поступит "сумасшедшее" предложение. Сам футболист ждет исхода переговоров между голландским и российским клубами. Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс утверждает, что к исходу 30 января никаких изменений в жизни Преппера не произошло.
По-прежнему сохраняется вероятность, что ПСВ, купивший футболиста у "Витесса" менее чем за 5 миллионов евро, согласится расстаться с ним за 18 - 20 миллионов уже сегодня. Либо подождет еще пару-тройку недель, пока открыто трансферное "окно" в России. Вопрос в том, готов ли ждать "Зенит". Или же Мирче Луческу голландец нужен "под" Лигу Европы? (Александр БОБРОВ)
SIZ170
*сумашедшие* предложение - 10 гульденов)))
11:54
iggan
Дешевле 24 млн. смысла продавать нет. А лучше, за 26-30. Тем более, Зениту.
11:21
Сeрый
Пи-ерские дружно затягивают свой любимый припев: И, значит, нам нужна одна победа, Одна на всех — мы за ценой не постоим.
10:55
Molchan46
"Сумасшедшее" предложение? Отпустите свободным агентом!
10:12
Митяй Антибомж
Браво, ПСВ! Дойная корова на то и дойная, чтобы её доить ))
09:41
marksan
Миллер! Открывай "народный" кошелёк!
07:47
igorvasilevich
Да он стоит максимум 6-9 миллионов. На фиг за 20 лямов можно найти лучше игрока в Бразилии например.
06:13
Platinum1991
ПСВ ЖДЁТ ОТ "ЗЕНИТА" "СУМАСШЕДШЕГО" ПРЕДЛОЖЕНИЯ??? = Не дождётся. У нас, в Зените, СУМАСШЕДШИХ нет! Однозначно = ПСВ НЕ дождётся!!! Пусть ищут сумасшедших ДУРАКОВ в другом месте. Если в ПСВ сумасшедшие - так пусть ждут ДО УПОРА у моря погоды, а не сумасшедших предложений от Зенита! Зенит умеет деньги считать и знает цену игрокам. А Дэйви Преппер сумасшедших денег НЕ СТОИТ и Зенит не будет, из-за СУМАСШЕСТВИЯ ПСВ, столько много за него платить. Деньги любят СЧЁТ, а не сумасшествия! Прежде чем в ПСВ будут сходить с ума, от НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ сумасшедших предложений Зенита, так пусть для начала, научатся считать деньги, и только потом пусть СХОДЯТ, на все сумасшедшие предложения, которых они НИКОГДА не дождутся от Зенита! ОДНОЗНАЧНО! Зенит, в этой СУМАСШЕДШЕЙ возне ПСВ вокруг Дэйви Преппера, выглядит ПРИСТОЙНО и снисходить до сумасшествия ПСВ - НЕ БУДЕТ!
05:57
gretzkyfan
Судя по заголовку, ждут 1 рубль...
02:38
Андрей Палыч 1979
План видать сегодня был жёсткий и в планы пресс атташе голландского клуба,он не входил
02:30
shpasic
Витсель ушёл, теперь не о ком каждый день писать, видимо)
01:30