ПСВ ждет от "Зенита" "сумасшедшего" предложения по Препперу

Переход полузащитника Дэйви Преппера в "Зенит" откладывается - ПСВ не торопится расставаться с одним из своих ключевых игроков. Эйндховенцы пытаются воспользоваться ситуацией и решить вопрос трансфера с максимальной для себя выгодой. Клуб хотел бы сохранить Преппера до конца сезона, но не исключает его ухода, если, как заявил один из представителей ПСВ, поступит "сумасшедшее" предложение. Сам футболист ждет исхода переговоров между голландским и российским клубами. Пресс-атташе ПСВ Тайс Слегерс утверждает, что к исходу 30 января никаких изменений в жизни Преппера не произошло.

По-прежнему сохраняется вероятность, что ПСВ, купивший футболиста у "Витесса" менее чем за 5 миллионов евро, согласится расстаться с ним за 18 - 20 миллионов уже сегодня. Либо подождет еще пару-тройку недель, пока открыто трансферное "окно" в России. Вопрос в том, готов ли ждать "Зенит". Или же Мирче Луческу голландец нужен "под" Лигу Европы? (Александр БОБРОВ)