Прямой эфир с нового стадиона в Санкт-Петербурге

Сегодня на Крестовском острове состоится первый матч в истории стадиона "Санкт-Петербург". "Зенит" в рамках 24-го тура премьер-лиги примет "Урал". Игра начнется в 14.00, "СЭ" проведет трансляцию игры. А пока вы можете посмотреть, что окружает историческую игру. Наши корреспонденты ведут для вас прямую трансляцию с Крестовского острова на своей официальной странице "ВКонтакте": мы покажем вам, как выглядит новый стадион.