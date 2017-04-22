12:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Прямой эфир с нового стадиона в Санкт-Петербурге

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Сегодня на Крестовском острове состоится первый матч в истории стадиона "Санкт-Петербург". "Зенит" в рамках 24-го тура премьер-лиги примет "Урал". Игра начнется в 14.00, "СЭ" проведет трансляцию игры. А пока вы можете посмотреть, что окружает историческую игру. Наши корреспонденты ведут для вас прямую трансляцию с Крестовского острова на своей официальной странице "ВКонтакте": мы покажем вам, как выглядит новый стадион.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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azmiser

Завидуют... Конечно завидуют!

13:23

Saypin

Может он от стыда сгорит, а?

12:57

Князь Милославский

Как бы не рухнул стадион имени Коррупции!!

12:56

marksan

При этом необходимо отметить - с недостроенного стадиона!

12:44