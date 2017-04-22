16:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Прямой эфир пресс-конференции Луческу

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Прямой эфир с пресс-конференции главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0).

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ПИПКИНПАПА

Цыган: вот это судейство, раньше бы так!

16:37

Митюня

В общем-то правильно, что без звука. Что тут можно сказать? Только что все было правильно

16:34

vassel

А здесь звук не нужен и так всё понятно,иу него всё хорошо

16:28

guy1984

лучше бы Тарханова. Там то и без звука было бы все понятно

16:25

shpasic

Спасибо, что без звука!)

16:23