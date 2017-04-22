Прямой эфир пресс-конференции Луческу

Прямой эфир с пресс-конференции главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0).
Прямой эфир с пресс-конференции главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:0).
ПИПКИНПАПА
Цыган: вот это судейство, раньше бы так!
16:37
Митюня
В общем-то правильно, что без звука. Что тут можно сказать? Только что все было правильно
16:34
vassel
А здесь звук не нужен и так всё понятно,иу него всё хорошо
16:28
guy1984
лучше бы Тарханова. Там то и без звука было бы все понятно
16:25
shpasic
Спасибо, что без звука!)
16:23