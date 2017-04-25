Прямой эфир перед матчем "Спартак" - "Урал"

"СЭ" в своей группе в социальной сети "Фейсбук" ведет прямой эфир перед матчем 25-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал". Мы покажем вам, что происходит вокруг "Открытие Арены" прямо сейчас и приезд команд на игру.
"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало матча – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Platinum1991
Вы только посмотрите как судил Еськов в матче Зенит - Урал, как судил Егоров и Сельдяков в матче Спартак - Зенит, как судил Иванов в матче Локомотив - Амкар, а в других скандальных матчах на протяжении всего сезона 2016/17! Эти ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитров встречи, перечеркнули все старания Локомотива, Урала и других клубов на справедливое и честное судейство. Если бы были СВОЕВРЕМЕННО введены видео повторы, то таких ошибок арбитра Еськова, Егорова, Безбородова, Иванова, Мешкова, Сельдякова и других арбитров, можно было бы избежать! Вот вам свежий пример судейского ПРОИЗВОЛА Будогосского. Матч 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уралом», который пройдёт сегодня 25.04.17 г. в 19.30 на «Открытии Арене», обслужит судейская бригада под руководством Владимира Сельдякова из Балашихи. За работу на игре между «Спартаком» и «Зенитом» Сельдяков получил «двойку» от инспектора судейского корпуса РФС. Двоешное СКАНДАЛЬНОЕ судейство не помешало Сельдякову получить назначение на игру между «Спартаком» и «Уралом»! ЭТО судейская ДИКОСТЬ! Вот какие судейские фокусы выкидывает Будогосский! А потом Будогосский ОРЁТ на всю страну, что у нас самое "лучшее" судейство в Мире! Именно 38-летний Сельдяков работал в качестве дополнительного арбитра за воротами в матче «Спартак» - «Зенит», в котором Зенит проиграл - 2:1 из-за СКАНДАЛЬНОГО судейства Егорова и Сельдякова. Именно Сельдяков - резко ОСЛЕП и НЕ УВИДЕЛ, находясь в пяти метрах, игры руками Дмитрия Комбарова в штрафной Спартака, и якобы, по ГЛУПОЙ и ИДИОТСКОЙ версии Егорова, в своё оправдание, он не назначил пенальти в ворота «Спартака»! Так Егоров сам тоже ОТЛИЧНО видел, как Комбаров играл руками в своей штрафной, но ПРОМОЛЧАЛ и не поставил 100000000000000% пенальти! Цена вопроса и пенальти НЕТ! Вот как судят и ЧУДЯТ наши арбитры в матчах с участием Спартака! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!!
18:29