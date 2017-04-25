Прямой эфир перед матчем "Спартак" - "Урал"

"СЭ" в своей группе в социальной сети "Фейсбук" ведет прямой эфир перед матчем 25-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал". Мы покажем вам, что происходит вокруг "Открытие Арены" прямо сейчас и приезд команд на игру.

"Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало матча – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.