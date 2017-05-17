Прямой эфир от "Открытие Арены"

"СЭ" в своей группе в Фейсбуке ведет прямой эфир перед матчем 29-го тура чемпионата России "Спартак" – "Терек". Мы покажем вам все, что происходит перед игрой. Напомним, после этого матча "Спартак" наградят кубком за победу в чемпионате России.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 66 очков. "Терек" занимает 5-е место с 45 очками.

Игра на стадионе "Открытие Арена" в Москве начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" – "Терек"

ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". ВСЕ О МАТЧЕ НОВЫХ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ С "ТЕРЕКОМ". LIVE!