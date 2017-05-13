Прорыв фанатов "Спартака" на поле. Как это было

После окончания матча 28-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Спартаком" в Перми (0:1) болельщики выбежали на поле стадиона "Звезда". Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
После финального свистка фанаты побежали к команде Массимо Карреры, чтобы поздравить ее с первой за 16 лет победой в премьер-лиге.
Напомним, спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России в предыдущем туре после поражения "Зенита" от "Терека". Теперь в активе красно-белых стало 66 очков и отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА - остался прежний, 10 очков.
Джин_SM(v3)
Ну да, не стоит выбегать то... Полицаев несколько жаль - ни за что прилетело.
16:57
Jean4
Товарища со щитом и в шлеме борцовским приемом со спины уложили на землю... а ведь он в одиноску хотел сдержать толпу.)
16:53
баламошка
Приставучие какие-то болельщики выбежали, к игрокам и Массимо уж больно настырно приставали. Нехорошо.
16:40