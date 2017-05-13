Прорыв фанатов "Спартака" на поле. Как это было

После окончания матча 28-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Спартаком" в Перми (0:1) болельщики выбежали на поле стадиона "Звезда". Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

После финального свистка фанаты побежали к команде Массимо Карреры, чтобы поздравить ее с первой за 16 лет победой в премьер-лиге.

Напомним, спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России в предыдущем туре после поражения "Зенита" от "Терека". Теперь в активе красно-белых стало 66 очков и отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА - остался прежний, 10 очков.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"