16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Прорыв фанатов "Спартака" на поле. Как это было

Болельщики выбежали на поле после окончания матча "Амкар" - "Спартак".
Болельщики выбежали на поле после окончания матча "Амкар" - "Спартак".
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После окончания матча 28-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Спартаком" в Перми (0:1) болельщики выбежали на поле стадиона "Звезда". Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник красно-белых Александр Самедов

После финального свистка фанаты побежали к команде Массимо Карреры, чтобы поздравить ее с первой за 16 лет победой в премьер-лиге.

Напомним, спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России в предыдущем туре после поражения "Зенита" от "Терека". Теперь в активе красно-белых стало 66 очков и отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА - остался прежний, 10 очков.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джин_SM(v3)

Ну да, не стоит выбегать то... Полицаев несколько жаль - ни за что прилетело.

16:57

Jean4

Товарища со щитом и в шлеме борцовским приемом со спины уложили на землю... а ведь он в одиноску хотел сдержать толпу.)

16:53

баламошка

Приставучие какие-то болельщики выбежали, к игрокам и Массимо уж больно настырно приставали. Нехорошо.

16:40