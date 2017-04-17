Промес записал песню про "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес выступил в необычной роли. Форвард, отметившийся голом и пасом в матче 23-го тура чемпионата с "Зенитом" (2:1) записал песню про "Спартак" вместе с рэп-исполнителем Alex Maniac, информирует "Фратрия". Премьера состоится в ближайшее время.

"В честь потрясающей победы рад сообщить вам прекрасную новость – на новом альбоме состоится премьера совместного трека с Квинси Промесом! Выход альбома уже скоро!" – написал Alex Maniac.

За семь туров до конца чемпионата красно-белые с 54 очками опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков. Клуб из Санкт-Петербурга располагается на третьей строчке с 43 баллами. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи "Спартак" – "Зенит".