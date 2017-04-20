Промес выложил фотографию себя в двухлетнем возрасте

Нападающий "Спартака" Квинси Промес выложил в "Инстаграме" свою фотографию, датированную 1994 годом. Тогда голландцу было всего два года.
"Путешествуем назад в 1994 год. Как мало я тогда понимал", – подписал фотографию Промес.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес выложил в "Инстаграме" свою фотографию, датированную 1994 годом. Тогда голландцу было всего два года.
"Путешествуем назад в 1994 год. Как мало я тогда понимал", – подписал фотографию Промес.
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