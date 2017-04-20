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Промес выложил фотографию себя в двухлетнем возрасте

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес выложил в "Инстаграме" свою фотографию, датированную 1994 годом. Тогда голландцу было всего два года.

"Путешествуем назад в 1994 год. Как мало я тогда понимал", – подписал фотографию Промес.

 

#TBT #TravellingBackTo the year 1994. Little did I know……

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Апр 20 2017 в 4:43 PDT

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