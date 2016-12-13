Промес угостил Болта шампанским в клубе в Майами

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт устроил большую вечеринку в Майами в минувший уик-энд. Как сообщает Page Six, ямайский спринтер гулял до восьми утра, посетив за ночь два заведения. В одном из них он заказал специальный стейк, который был сервирован ножами, украшенными алмазами на 50 тысяч долларов.

После этого Болт отправился в ночной клуб, где даже выступал за пультом диджея и устроил вечеринку шампанского, заказав 10 – 12 бутылок Dom Pérignon Rosé. По данным источника, в клубе Болт пересекся с нападающим "Спартака" Квинси Промесом, который подарил ямайцу шампанское.