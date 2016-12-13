18:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес угостил Болта шампанским в клубе в Майами

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Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт устроил большую вечеринку в Майами в минувший уик-энд. Как сообщает Page Six, ямайский спринтер гулял до восьми утра, посетив за ночь два заведения. В одном из них он заказал специальный стейк, который был сервирован ножами, украшенными алмазами на 50 тысяч долларов.

После этого Болт отправился в ночной клуб, где даже выступал за пультом диджея и устроил вечеринку шампанского, заказав 10 – 12 бутылок Dom Pérignon Rosé. По данным источника, в клубе Болт пересекся с нападающим "Спартака" Квинси Промесом, который подарил ямайцу шампанское.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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shpasic

с Промесом пить, с Промесом пить, с Болтом тире пить.

19:15

баламошка

Спаивает рекордсмена из зависти.

19:10

RW.irk

Зеленов, давай статейку срочно! Как вчера))

18:54

shpasic

гимн-то Нидерландов или Ямайки играл?

18:52

Antonio85

срочно раздуть из этого, что Промес не футболист)))))

18:51

Maksim SEMAK

заигрывал? неужели Болт из этих самых?

18:26

BATAMAN

Квинси, бери пример с Мамаева и Кокорина, а то 10 бутылок, как-то не серьезно.

18:24

outz

С боооолтиком - пить, с бооолтиком пить, с болтиком пить, с Усеином тире пить!

18:24

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