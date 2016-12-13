Промес угостил Болта шампанским в клубе в Майами

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт устроил большую вечеринку в Майами в минувший уик-энд. Как сообщает Page Six, ямайский спринтер гулял до восьми утра, посетив за ночь два заведения. В одном из них он заказал специальный стейк, который был сервирован ножами, украшенными алмазами на 50 тысяч долларов.
После этого Болт отправился в ночной клуб, где даже выступал за пультом диджея и устроил вечеринку шампанского, заказав 10 – 12 бутылок Dom Pérignon Rosé. По данным источника, в клубе Болт пересекся с нападающим "Спартака" Квинси Промесом, который подарил ямайцу шампанское.
shpasic
с Промесом пить, с Промесом пить, с Болтом тире пить.
19:15
баламошка
Спаивает рекордсмена из зависти.
19:10
RW.irk
Зеленов, давай статейку срочно! Как вчера))
18:54
shpasic
гимн-то Нидерландов или Ямайки играл?
18:52
Antonio85
срочно раздуть из этого, что Промес не футболист)))))
18:51
Maksim SEMAK
заигрывал? неужели Болт из этих самых?
18:26
BATAMAN
Квинси, бери пример с Мамаева и Кокорина, а то 10 бутылок, как-то не серьезно.
18:24
outz
С боооолтиком - пить, с бооолтиком пить, с болтиком пить, с Усеином тире пить!
18:24