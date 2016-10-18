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Промес тренируется по индивидуальной программе

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает тренироваться по индивидуальной программе, информирует официальный сайт клуба. Игрок продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в игре за сборную Голландии.

Другой травмированный красно-белых, форвард Зе Луиш, в сегодняшней тренировке участие не принимал. Напомним, у него частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, полученный во встрече с "Ростовом" (1:0).

С основным составом сегодня работали вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев.

Завтра и послезавтра спартаковцы проведут в Тарасовке по одному теоретическому занятию и одной утренней тренировке, в пятницу утром также поработают на базе, а вечером отправятся в Екатеринбург, где в субботу сыграют с "Уралом" в рамках 11-го тура чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95796/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

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