Промес тренируется по индивидуальной программе

Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает тренироваться по индивидуальной программе, информирует официальный сайт клуба. Игрок продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в игре за сборную Голландии.

Другой травмированный красно-белых, форвард Зе Луиш, в сегодняшней тренировке участие не принимал. Напомним, у него частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, полученный во встрече с "Ростовом" (1:0).

С основным составом сегодня работали вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев.

Завтра и послезавтра спартаковцы проведут в Тарасовке по одному теоретическому занятию и одной утренней тренировке, в пятницу утром также поработают на базе, а вечером отправятся в Екатеринбург, где в субботу сыграют с "Уралом" в рамках 11-го тура чемпионата России.