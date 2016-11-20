Промес сыграет против "Амкара" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Амкара". В атаке с первых минут сыграют Лоренсо Мельгарехо, Джано Ананидзе и Квинси Промес.
Стартовый состав "Спартака": Ребров – Комбаров, Маурисиу, Кутепов, Ещенко – Зобнин, Глушаков, Фернанду – Мельгарехо, Ананидзе, Промес.
Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Ромулу, Зуев, Давыдов.
Матч "Спартак" – "Амкар" в Москве начнется в 17.00.
budulay1974
Меня больше волнует. Что стало с Таски?? Куда он делся. если травмируется кто то из ЦЗ кто их менять будет?
16:57
budulay1974
Попов дисквалифицирован на 1 игру
16:42
werder63
Интересненько, а где Попов, его что-то и в запасе не вижу!
16:36