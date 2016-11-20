16:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес сыграет против "Амкара" с первых минут

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Амкара". В атаке с первых минут сыграют Лоренсо Мельгарехо, Джано Ананидзе и Квинси Промес.

Стартовый состав "Спартака": Ребров – Комбаров, Маурисиу, Кутепов, Ещенко – Зобнин, Глушаков, Фернанду – Мельгарехо, Ананидзе, Промес.

Запасные: Песьяков, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Ромулу, Зуев, Давыдов.

Матч "Спартак" – "Амкар" в Москве начнется в 17.00.

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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budulay1974

Меня больше волнует. Что стало с Таски?? Куда он делся. если травмируется кто то из ЦЗ кто их менять будет?

16:57

budulay1974

Попов дисквалифицирован на 1 игру

16:42

werder63

Интересненько, а где Попов, его что-то и в запасе не вижу!

16:36

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