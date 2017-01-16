Промес, Селихов и Джикия во вторник пройдут медобследование в клинике спортивной медицины

12 игроков "Спартака" во вторник пройдут медобследование в клинике спортивной медицины в Лужниках, сообщает пресс-служба красно-белых. Завтра необходимые тесты в преддверии первого зимнего сбора сдадут Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.

"Задача теста на беговой дорожке – в первую очередь выявить показатели здоровья игроков. В прошлом году футболисты устроили шуточное соперничество между собой. А в этом, по словам Глушакова, никто бить рекорды не собирается. Пробегут столько, сколько нужно для диагностики", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Спартака".