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Промес, Селихов и Джикия во вторник пройдут медобследование в клинике спортивной медицины

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12 игроков "Спартака" во вторник пройдут медобследование в клинике спортивной медицины в Лужниках, сообщает пресс-служба красно-белых. Завтра необходимые тесты в преддверии первого зимнего сбора сдадут Артем Ребров, Александр Селихов, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Сердар Таски, Александр Пуцко, Георгий Джикия, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Денис Давыдов и Зе Луиш.

"Задача теста на беговой дорожке – в первую очередь выявить показатели здоровья игроков. В прошлом году футболисты устроили шуточное соперничество между собой. А в этом, по словам Глушакова, никто бить рекорды не собирается. Пробегут столько, сколько нужно для диагностики", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Спартака".

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/98153/

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