15:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес, Самедов и Попов – в "старте" "Спартака" на матч против "Анжи"

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 19-го тура премьер-лиги против "Анжи" (начало – в 16:30). С первых минут на поле выйдут Квинси Промес, который пропускал прошлую встречу из-за дисквалификации, Ивелин Попов, и Маурисиу, который заменит Андрея Ещенко на правом фланге обороны.

"Спартак": Ребров, Маурисиу, Таски, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Попов, Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.

Трансляция матча "Спартак" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lisenkoff

Ещенко просто мертвый, знаю его по ДЮСШ, никогда не понимал, чем он нравится тренерам, самоотдача да, присутствует.... Но он деревянный, таланта ноль и развития никакого, всегда на одном уровне, либо ниже его.... выше это не про него

15:58

Levbereg

Прошлую игру Ещенко играл практически против Спартака. Что с ним стало? В прошлом году играл нормально. Сейчас совсем разучился.

15:55

Jean4

Еле в лимит вписались с таким составом, но убрать из него Ещенко выглядит верным решением.

15:40

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