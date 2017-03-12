Промес, Самедов и Попов – в "старте" "Спартака" на матч против "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 19-го тура премьер-лиги против "Анжи" (начало – в 16:30). С первых минут на поле выйдут Квинси Промес, который пропускал прошлую встречу из-за дисквалификации, Ивелин Попов, и Маурисиу, который заменит Андрея Ещенко на правом фланге обороны.

"Спартак": Ребров, Маурисиу, Таски, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Попов, Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.

Трансляция матча "Спартак" – "Анжи"