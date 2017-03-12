Промес, Самедов и Попов – в "старте" "Спартака" на матч против "Анжи"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на домашний матч 19-го тура премьер-лиги против "Анжи" (начало – в 16:30). С первых минут на поле выйдут Квинси Промес, который пропускал прошлую встречу из-за дисквалификации, Ивелин Попов, и Маурисиу, который заменит Андрея Ещенко на правом фланге обороны.
"Спартак": Ребров, Маурисиу, Таски, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Попов, Самедов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
lisenkoff
Ещенко просто мертвый, знаю его по ДЮСШ, никогда не понимал, чем он нравится тренерам, самоотдача да, присутствует.... Но он деревянный, таланта ноль и развития никакого, всегда на одном уровне, либо ниже его.... выше это не про него
15:58
Levbereg
Прошлую игру Ещенко играл практически против Спартака. Что с ним стало? В прошлом году играл нормально. Сейчас совсем разучился.
15:55
Jean4
Еле в лимит вписались с таким составом, но убрать из него Ещенко выглядит верным решением.
15:40