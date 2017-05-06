Промес с пенальти открыл счет в матче "Спартак" – "Томь"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против "Томи". Голландец реализовал 11-метровый, который был назначен за фол Марка Карымова на Денисе Глушакове.

Стоит отметить, что "Спартак" пробил второй пенальти в сезоне.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Спартак" – "Томь"