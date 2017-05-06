Промес с пенальти открыл счет в матче "Спартак" – "Томь"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против "Томи". Голландец реализовал 11-метровый, который был назначен за фол Марка Карымова на Денисе Глушакове.
Стоит отметить, что "Спартак" пробил второй пенальти в сезоне.
"СЭ" ведет трансляцию матча "Спартак" – "Томь"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #СпартакТомь 1:0 15' Куинси Промес @QPromes (Пенальти) pic.twitter.com/2qK2Ckh3Id– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 мая 2017 г.
tigana.1982
Абсолютно левый пенальти. Глушаков нырнул после того как понял что не догоняет мяч.
19:25
shpasic
приберёг Федун пенальти на концовочку сезона)
19:24