19:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес с пенальти открыл счет в матче "Спартак" – "Томь"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против "Томи". Голландец реализовал 11-метровый, который был назначен за фол Марка Карымова на Денисе Глушакове.

Стоит отметить, что "Спартак" пробил второй пенальти в сезоне.

"СЭ" ведет  трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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tigana.1982

Абсолютно левый пенальти. Глушаков нырнул после того как понял что не догоняет мяч.

19:25

shpasic

приберёг Федун пенальти на концовочку сезона)

19:24