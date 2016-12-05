Промес разбил губу Бурлаку

В концовке первого тайма матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Рубин" произошло столкновение нападающего красно-белых Квинси Промеса и защитника гостей Тараса Бурлака. В верховой борьбе Промес разбил Бурлаку губу.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"