20:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес разбил губу Бурлаку

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В концовке первого тайма матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак""Рубин" произошло столкновение нападающего красно-белых Квинси Промеса и защитника гостей Тараса Бурлака. В верховой борьбе Промес разбил Бурлаку губу.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Саша Керж

Игрок Рубина сам ударился о локоть Промеса )

21:02

spetrov

...Осталось дождаться мнения большого эксперта Хусаинова. Он все расставит по местам. Еще и игроку Рубина карточку назначит. :)

20:57

карельский свинопас

spetrov пусть еще только хрюшки скажут про купленное судейство..

20:53

Человек 555

Странник-777 к тебе вопрос ты очки носишь ? а сегодня забыл их надеть

20:53

spetrov

карельский свинопас, тем более только-только разбирались схожие моменты. Сколько эмоций было, сколько новостей этому посвящено. Где законное требование удалить Промеса? Что это за боязливое "разбил губу"?! PS: Я, кстати, и еще несколько человек предупреждали, что такие моменты сплошь и рядом. Хотели красные там, что же сейчас воды в рот набрали? А, уважаемый Александр Бобров? :)

20:51

карельский свинопас

когда там КДК собираться будет? 6 игр душегубу...

20:43

Странник-777

Когда человека толкают - у него срабатывает рефлекс и он вскидывает руки, чтобы удержать равновесие. А Бурлак явно толкал Промеса, это четко видно на просмотре. Судья, в принципе, должен был обоим выдавать по горчичнику.

20:42

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