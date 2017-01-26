Промес - про уход в другую лигу: "Сначала хочу чего-то добиться в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю Рабинеру ​перед уходом в другую лигу хотел бы добиться успеха с красно-белыми. По его словам, все идет в правильном направлении.

– Есть ли лига, где вы мечтали бы играть?

– Какой-то одной – нет. Мне нравятся испанская, немецкая, английская, конечно. Но чтобы идти туда, нужно быть готовым. Считаю, что у меня все идет в правильном направлении, и я все еще молод. Но повторяю: хочу чего-то добиться в "Спартаке". Это важно для меня и моей карьеры.

– В Китай, как понимаю, не рветесь?

– Они покупают много игроков, сильных игроков. Мы читаем новости об этом каждый день, поэтому вообще не смотреть на них, конечно, невозможно. Но слишком уж внимательно за этим не слежу.

– Проходила даже информация об интересе к вам со стороны одного китайского клуба.

– Ничего об этом не могу сказать (смеется).

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