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Промес приехал на тренировку "Спартака" позже остальных и отправился в тренажерный зал

Нападающий "Спартака" Квинси Промес. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Нападающий "Спартака" Квинси Промес. Фото "СЭ" Нападающий "Спартака" Квинси Промес. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Нападающий "Спартака" Квинси Промес. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"Спартак" vs. ЦСКА.Дерби уже началось! Тренировки "Спартака" и ЦСКА в онлайн "СЭ"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес приехал на сегодняшнюю тренировку в Тарасовку перед дерби с ЦСКА чуть позже остальных - когда общая группа уже приступила к занятию, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Голландец при этом проследовал в реабилитационный центр, переоделся в шорты и футболку, а затем направился в сторону тренажерного зала.

Промес из-за повреждения, полученного в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции, пропустил уже две встречи чемпионата России (с "Ростовом" и "Уралом"). Как отмечалось ранее, он должен успеть восстановиться к дерби с армейцами.

 

 

 

 

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