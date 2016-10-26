Промес приехал на тренировку "Спартака" позже остальных и отправился в тренажерный зал

Нападающий "Спартака" Квинси Промес приехал на сегодняшнюю тренировку в Тарасовку перед дерби с ЦСКА чуть позже остальных - когда общая группа уже приступила к занятию, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
Голландец при этом проследовал в реабилитационный центр, переоделся в шорты и футболку, а затем направился в сторону тренажерного зала.
Промес из-за повреждения, полученного в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Франции, пропустил уже две встречи чемпионата России (с "Ростовом" и "Уралом"). Как отмечалось ранее, он должен успеть восстановиться к дерби с армейцами.
Свеженький Промес отсвечивает pic.twitter.com/ogwbKXxswB– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 26 октября 2016 г.
Квинси - в Тарасовке. Только что зашёл в этот кабинет pic.twitter.com/yDx8Fu8hFs– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 26 октября 2016 г.