Нападающий "Спартака" Квинси Промес поздравил самого себя с днем рождения. Голландец сделал соответствующую запись на своей странице в Instagram. 4 января ему исполнилось 25 лет.
– С днем рождения меня! – написал Промес.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес поздравил самого себя с днем рождения. Голландец сделал соответствующую запись на своей странице в Instagram. 4 января ему исполнилось 25 лет.
– С днем рождения меня! – написал Промес.
баламошка
Антошка, с Днём Рождения! Расти большой и сильный, потом продадим тебя за 100 лямов)
09:53