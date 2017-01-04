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Промес поздравил самого себя с днем рождения

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес поздравил самого себя с днем рождения. Голландец сделал соответствующую запись на своей странице в Instagram. 4 января ему исполнилось 25 лет.

– С днем рождения меня! – написал Промес.

 

" Happy birthday to me 🎈25" - #QP10

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Янв 3 2017 в 4:26 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Антошка, с Днём Рождения! Расти большой и сильный, потом продадим тебя за 100 лямов)

09:53

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