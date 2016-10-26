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Промес поблагодарил болельщиков за "Золотого кабана"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем профиле в Instagram выразил благодарность болельщикам, признавшим его лучшим игроком команды в сезоне-2015/16. Ранее голландец получил в награду "Золотого кабана", чей обладатель определяется голосованием фанатов.

"Очень рад получить награду лучшему игроку сезона-2015/16 по мнению наших фанатов. Хочу поблагодарить всю команду, друзей и мою семью, которые всегда поддерживают меня. Это мотивирует меня отдаваться не на 100, а на 200 процентов ради "Спартака", – написал Промес.

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