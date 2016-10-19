Промес по-прежнему тренируется вне общей группы

Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает заниматься по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба. Игрок восстанавливается после повреждения, полученного в игре за сборную Голландии.

Еще один травмированный в составе красно-белых, форвард Зе Луиш, не сможет в ближайшее время помочь команде после разрыва наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, полученного в домашнем матче 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:0).

Тренировка "Спартака" началась в 11.00 и продолжалась около полутора часов. С основным составом вновь работали вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев. Кроме того, в общей группе занимались три представителя молодежной команды – защитник Андрей Шигорев и полузащитники Илья Мазуров и Петр Володкин.

В субботу в матче 11-го тура премьер-лиги красно-белые на выезде сыграют с "Уралом".