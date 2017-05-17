Промес отпраздновал гол в ворота "Терека", надев красную маску

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в матче 29-го тура чемпионата России против "Терека" довел счет до крупного – 3:0. Форвард отметился голом на 74-й минуте после передачи от полузащитника Джано Ананидзе.

Футболист отпраздновал свой гол, надев на лицо красную маску. Ранее голландец отмечал свои мячи, делая характерное движение, будто он снимает невидимую маску.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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